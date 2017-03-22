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Нардеп-мільярдер отримав від держави солідну компенсацію за проїзд

22:37, сьогодні 1635 Читать новость на русском
Олександр Пресман
Олександр Пресман / presman.com.ua

Нардеп Олександр Пресман, який задекларував мільйони готівки у різній валюті (1,8 мільйонів доларів, 700 тисяч євро та 5 мільйонів гривень), отримав солідну компенсацію за проїзд.

Про це пише видання "Радіо Свобода".

Зокрема, у 2016 році нардеп отримав 26 тисяч 136 гривень компенсації з проїзд.

Крім того, він отримав 134 674 гривень зарплати, а також 169 871 гривень на забезпечення депутатської діяльності, та 168 360 гривень на відшкодування винаймання готелю.

Цікаво, що автопарк Пресмана складається з такиз елітних авто як: Maybach (2005 року випуску), Land Rover Range Rover Sport (2012 року випуску), Porsche Cayenne (2015 року випуску), Bentley Continental (2008 року випуску), Chervolet Express (2005 року випуску).

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Теги: Україна е-декларування Верховна Рада Доходи політиків Політика
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