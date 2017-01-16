Нарешті вдома, – російський журналіст переїхав жити в Україну

Журналіст Павло Фельдблюм переїхав на постійне проживання з Росії в Україну.

Про це один з лідерів єврейської громади Росії написав у своєму Facebook.

Як він повідомляв раніше, наразі сам переїздить в Україну, а його родина переїде влітку. Поки Фельдблюм не звертався до міграційної служби, але планує це зробити.

"Вдома, нарешті. Випустили після 40-хвилинної "профілактичної" бесіди. Спасибі велике всім, хто переживав за мене", – підписав він фото.

У своїх постах він вже писав, що вирішив переїхати в Україну з моменту анексії Криму та бойових дій на Донбасі.

Моє життя в Москві стало важким компромісом із самим собою. Адже агресії з боку Росії зазнала моя Україна, де народився я і мої батьки, де пройшло життя моїх дідів і прадідів,

– йдеться в одному з давніших постів.