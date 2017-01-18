Народні депутати розповіли, де відпочивали на свята

Народні депутати після майже місяця відпочинку повертаються до роботи, проте не надто охоче розповідають, на яких заморських курортах побували та скільки кілограмів набрали за час свят. Частина з нардепів твердить, що зустрічали Новий рік в Україні.

Про це повідомляє "ТСН".

Відтак, Вадим Рабінович каже, що святкував у Буковелі, а Нестор Шуфрич – на Закарпатті. Натомість депутат Дмитро Добродомов зізнався, що був у Домініканській республіці і на цю подорож витратив більше 4 тис. дол.

Олег Ляшко зізнався, що відпочивав із другом у Таїланді. Нардеп Альона Шкрум натомість обрала не південь, а північ – відвідала Ісландію. Сніг привабив і Андрія Вадатурського, який катався на лижах у Франції. А Георгій Логвинський робив те саме у Швейцарії.

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Несподіваною була відповідь Тетяни Чорновол, яка зізналася, що витратила новорічний час на ремонт у хаті та малювання картин. На відміну від неї, чоловіки-колеги по парламенту раптом дуже захвилювалися за набрану під час відпочинку вагу та соромилися зважуватися. Антон Геращенко навіть заявив, що не довіряє запропонованим вагам, бо вони можуть працювати неправильно.