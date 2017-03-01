"Народний фронт" найактивніше підтримує реформаторські законопроекти, – VoxUkraine

За підсумками п’ятої сесії Верховної Ради VIII скликання фракція "Народний фронт" стала абсолютним лідером за якістю парламентської роботи.

Про це свідчать результати досліджень незалежної аналітичної платформи VoxUkraine.

З ТОП-10 депутатів, які голосують за реформаторські проекти, семеро є членами фракції "Народний фронт". Експерти пояснюють це явище дисциплінованістю фракції та відсутністю серйозних конфліктів між депутатами.

За даними VoxUkraine, фракція "Народний фронт" у Верховній Раді й надалі зі значним відривом займає перше місце. Більше ніж на 30 балів менше у середньостатистичного депутата БПП.

Незмінне лідерство "Народного фронту" пояснюють відносно невеликою різницею в рейтингах його членів: 90% депутатів фракції входять до ТОП-100 парламентаріїв, що голосують за реформаторські законопроекти, а 60% представників "Народного фронту" мають рейтинг 200+.

Зокрема, фракція "Народний фронт" активніше за інші голосувала за ухвалення законопроектів за наступними напрямками: боротьба з корупцією, державне управління, бізнес-середовище, енергетика, монетарна система та державні фінанси.