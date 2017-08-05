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ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

NASA проведе аерозйомку найдовшого затемнення Сонця за допомогою бомбардувальників

00:16, сьогодні 564 Читать новость на русском
Космос
Космос / independent.co.uk

21 серпня космічне агентство NASA спробує наздогнати тінь сонця за допомогою телескопів, які будуть розміщені на двох бомбардувальниках.

Про це повідомляє видання Gizmodo.

До такого незвичного кроку вирішили вдатися через те, що із Землі природне явище можна буде спостерігати не довше 160 секунд.

Навіть на максимальній швидкості понад 965 км/год, бомбардувальники WB-57F не будуть годинами "купатися" в тіні Місяця. Тінь мчатиме поверхнею планети Земля зі швидкістю понад 3861 км/год. Завдяки двом літакам, які будуть знімати затемнення, науковці отримають до 3,5 хвилин відео.

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Повне сонячне затемнення дає вченим рідкісну можливість вивчити атмосферу Сонця. Особливо його корону, яка нагрівається до мільйонів градусів, хоча поверхня зірки має температуру всього в кілька тисяч.

Затемнення, ймовірно, допоможе визначити, що викликає дивну різницю температур. Науковці також спробують краще зрозуміти, що саме відбувається під час затемнення.

Теги: NASA Космос
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