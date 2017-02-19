Насалик назвав сумнівні альтернативи вугіллю з Донбасу

Замість вугілля антрацитної групи з непідконтрольних територій Україна може постачати його з Росії або Південно-Африканської Республіки, але воно буде в два рази дорожчим.

Про це в ефірі ICTV заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.

Альтернативні джерела можна знайти починаючи від завтра. Але що ми міняємо? Від завтра ми можемо почати поставку антрацитної групи вугілля з Кузбасу, тільки замість своїх шахтарів будемо платити гроші російським шахтарям, замість надходжень до бюджету в Україні ми будемо платити в російський бюджет,

– сказав міністр.

Насалик також додав, що вуглевидобувні підприємства Донбасу зареєстровані в Україні, і податки надходять до бюджету України.

За словами міністра, продовження блокади поставок вугілля з непідконтрольних територій призведе до дестабілізації української енергосистеми, зупинки металургійних підприємств, що призведе до зниження надходжень валюти в Україну, а також до втрати 300 тис. робочих місць.

Читайте також: Журналіст повідомив, хто з Донбасу постачає вугілля Україні

На уточнювальне питання про альтернативу вугіллю-антрациту з Донбасу Насалик заявив: "Альтернативні (джерела) є. Це – з Росії – але буде в два рази дорожче. З тієї ж Південно-Африканської Республіки, тільки термін його поставки буде 40-50 днів, і воно буде в два рази дорожчим, ніж українське".