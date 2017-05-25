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Насалик повідомив, коли Україна повністю відмовиться від антрациту

06:51, сьогодні 615 Читать новость на русском
Ігор Насалик
Ігор Насалик / 24 Канал

За 2 роки Україна планує повністю відмовитися від антрацитового вугілля, натомість замінить його його вугіллям газової групи.

Таку заяву зробив міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик, передає "Економічна правда".

"Антрацитова група повністю заміщається газовою групою вугілля. Тобто, ми плануємо, що у 2019 році будемо повністю незалежними від антрацитів. Зрозуміло, концепція направлена на власний видобуток газового вугілля", – підкреслив урядовець.

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За його словами, у 2017 році Україна використає 7 мільйонів тонн антрацитового вугілля – замість 10,6 мільйона тонн, яке використала у 2016-му.

"Наша мета – збільшення видобутку вугілля з одночасним переведенням шахт на повністю бездотаційний самоокупний період, а також розв'язання екологічних та соціальних проблем. Сьогодні усі без винятку шахти є збитковими", – резюмував Насалик.

Теги: Україна вугільна промисловість Енергетика Міністерство енергетики Ігор Насалик
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