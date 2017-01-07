Населення на окупованих територіях скаржаться на якість російської "гуманітарки"

Серед населення тимчасово окупованих територій Донеччини та Луганщини поширюється невдоволення діями окупаційної прокремлівської "влади" через систематичні борги, побори та якість продуктів.

Про це у суботу, 7 січня, повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Більшість населення самопроголошених "республік" через відсутність навіть мінімальних коштів не має можливості на належному рівні відсвяткувати Новорічні та Різдвяні свята,

– повідомляють розвідники.

Крім того, місцеві мешканці скаржаться на низьку якість продуктів харчування, які привозять російські "гумконвої".

"Постійно фіксується завезення низькоякісних, третьосортних товарів, у т.ч. м’ясної продукції та алкогольних напоїв, які не користуються попитом навіть в Росії і є умовно придатними для споживання", – додали у ГУР МО.

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