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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Населення на окупованих територіях скаржаться на якість російської "гуманітарки"

15:42, сьогодні 1065 Читать новость на русском
Російський
Російський "гумконвой" / Дзеркало тижня

Серед населення тимчасово окупованих територій Донеччини та Луганщини поширюється невдоволення діями окупаційної прокремлівської "влади" через систематичні борги, побори та якість продуктів.

Про це у суботу, 7 січня, повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Більшість населення самопроголошених "республік" через відсутність навіть мінімальних коштів не має можливості на належному рівні відсвяткувати Новорічні та Різдвяні свята,
– повідомляють розвідники.

Крім того, місцеві мешканці скаржаться на низьку якість продуктів харчування, які привозять російські "гумконвої".

"Постійно фіксується завезення низькоякісних, третьосортних товарів, у т.ч. м’ясної продукції та алкогольних напоїв, які не користуються попитом навіть в Росії і є умовно придатними для споживання", – додали у ГУР МО.

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Теги: Україна Війна на Донбасі АТО Новини Донецька
Джерело: 24 Канал
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