Наш діалог з адміністрацією Трампа вже розпочато, – Лавров

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що незабаром обговорить з держсекретарем США ситуацію на сході України.

Про це він сказав у інтерв'ю одному з російських телеканалів.

За словами глави МЗС РФ, Москва вже співпрацює з Білим домом і незабаром взаємодія буде більш тісною. Він додав, що Росія і США вже провели низку телефонних розмов з питань, пов'язаних зі співпрацею у військово-політичній сфері.

"Я переконаний, що наш діалог з адміністрацією Дональда Трампа, який вже розпочато, буде продовжуватися, буде більш інтенсивним, як тільки сформуються всі ланки адміністрації, які займаються зовнішньополітичними справами", — сказав Лавров.

Він впевнений, що найближчим часом зможе обговорити з держсекретарем США Рексом Тиллерсоном українське питання.

"Ми, звичайно, обговоримо ситуацію на сході України, виконання мінських домовленостей та інші важливі питання міжнародного порядку так само, як і питання наших двосторонніх відносин", – додав Сергій Лавров.

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