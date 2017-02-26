Наші люди всюди: бурхлива реакція соцмереж на перемогу О.Torvald

25 лютого, під час фіналу національного відбору, судді та глядачі вирішили, що у 2017 році Україну на пісенному конкурсі Євробачення представлятиме гурт О.Torvald.
Після фінального голосування нацвідбору в соцмережах розгорілася неабияка дискусія. Прихильники творчості О.Torvald зраділи перемозі своїх улюблених музикантів. А ще й можливості побувати на безкоштовному концерті завдяки здобутій перемозі.
Проте значна частина користувачів соцмереж засуджують рішення журі за виставлені низькі бали претенденту під псевдонімом Melovin.
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Шанувальники стверджують, що саме Melovin міг би принести Україні чергову перемогу на Євробаченні.
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Нагадаємо, 25 лютого, відбувся фінал національного відбору Євробачення. В ньому змагалося шість виконавців, проте кращими виявилися O.Torvald.
Чому музиканти гідні представляти нашу країну на головному пісенному конкурсі Європи – читайте в нашому матеріалі. Виступи усіх фіналістів можна переглянути тут.