Наші люди всюди: бурхлива реакція соцмереж на перемогу О.Torvald

25 лютого, під час фіналу національного відбору, судді та глядачі вирішили, що у 2017 році Україну на пісенному конкурсі Євробачення представлятиме гурт О.Torvald.

Після фінального голосування нацвідбору в соцмережах розгорілася неабияка дискусія. Прихильники творчості О.Torvald зраділи перемозі своїх улюблених музикантів. А ще й можливості побувати на безкоштовному концерті завдяки здобутій перемозі.

Проте значна частина користувачів соцмереж засуджують рішення журі за виставлені низькі бали претенденту під псевдонімом Melovin.

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Шанувальники стверджують, що саме Melovin міг би принести Україні чергову перемогу на Євробаченні.

Добавила себе песни O. Torvald, написала друзьям, как они круты. Это любовь, детка. #Євробачення2017 — Horan's princess ✿ (@1DerfulGirl__1D) 25 лютого 2017 р.

Когда ты все лето слушал песни O.TORVALD, не подозревая что именно они будут представлять Украину на #Євробачення2017 — Анжелика Удод (@AnzhelikaUdod) 25 лютого 2017 р.

Ви подивіться яка похоронна делегація їде на #Євробачення2017 Тому хай O.Torvald розбавить цей траур?? Я вірю в них? — Julia Voznyuk (@julia_voznyuk22) 25 лютого 2017 р.

Я здогадувалась, що з результатами буде лажа.Та навіть це перебор. Таке враження, що лиш в Данилка трішки логіки залишилось #Євробачення2017 — Milka Baggins (@vader_deschain) 25 лютого 2017 р.

дааа????? тепер весь світ дізнається, що #нашілюдивсюди #eurovision2017 #otorvald Допис, поширений Tisha ? (@oksoks95) Лют 26, 2017 о 1:03 PST