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Наші вимоги – Антикорупційний суд, скасування недоторканності і виборча реформа, – Шабунін

11:20, сьогодні 429 Читать новость на русском

Про головні вимоги акції антикорупціонерів під Верховною Радою в ефірі 24 Каналу розповів голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Про акцію

– Є головні 3 вимоги: створення Антикорупційного суду, скасування депутатської недоторканності, виборча реформа. Учасники мають всі свої цілі поза межами акції. Але вперше після Революції гідності так різні політичні сили об’єднались навколо таких вимог.

Українці вміють знаходити речі, які нас роз’єднують, але зараз нам потрібно згуртуватись на тому, що нас об’єднує.

Про Антикорупційний суд

– Нічого не заважає Президенту подати законопроект. І ми саме цього і вимагаємо, що адміністрація розробила цей закон і ми подала на розгляд парламенту, якщо вони цього не можуть зробити, то потрібно їм всім йти у відставку. Зараз влада контролює останній рубіж перед ув’язненням своїх колег в тюрму – це суд. Є понад 100 справ, які суд просто не розглядає.

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Антикорупційний суд – єдиний суд в столиці, який розглядає справи, які веде Антикорупційне бюро. І важливо не просто створити приміщення і поміняти табличку, важлива процедура добору цих суддів, щоб не повторилась історія з Верховним судом. І вже є процедура відбору: спеціальна комісія від країн, які фінансували українську боротьбу з корупцією, буде проводити відбір. А Президент пропонував, щоб ці справи розглядали діючі судді, а це призведе до того, що вони знову будуть нерезультативними.

Зміна виборчої системи

– Перше, що треба зробити це прибрати мажоритарку. Всі депутати, які потрапили до Ради, пройшли саме через мажоритарні округи. Як легко піти в округ і скупити голоси виборців, якщо він має корупційні гроші, треба це зупинити.

Відкриті списки допоможуть людям зрозуміти, хто може пройти в парламент. Це ламає монополію лідерів на управління своєю політичною силою. А нинішній голова ЦВК має підозру в корупції і він далі на своїй посаді – це нонсенс.

Скасування депутатської недоторканності

– Слова Президента про скасування недоторканності для депутатів наступного скликання, я сприймаю як плювок усім виборцям, і мені в тому числі. Це цинізм! Але навіть такого законопроекту не було подано.

Але Петро Олексійович розуміє, якщо парламент проголосує цей законопроект, то частина його фракції може піти в тюрму.

Про депутатську діяльність

– Я не планую йти в парламент, якщо не буде політичної сили, яка буде чесно боротись з корупцією і зможе набрати більшість. В опозиції я не бачу сенсу працювати в Раді.

Теги: Верховна Рада протести Новини України Новини політики Віталій Шабунін
Джерело: 24 Канал
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