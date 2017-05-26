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МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Насипав щіпку солі в турнікет: інтернет заполонив новий мем

11:53, сьогодні 1520 Читать новость на русском
Українці висміяли видумку пропагандистів
Українці висміяли видумку пропагандистів / Фото з соцмереж

Українці у соціальних мережах взяли на сміх фейкову новину російських ЗМІ про розрахунок у київському транспорті сіллю.

Видумка пропагандистки Катерини Уманець під час дискусії з відомим політологом Вадимом Карасьовим одразу ж стала мемом.

https://imagecdn1.luxnet.ua/tv24/resources/photos/news/620_DIR/201705/822244_1711022.jpg?201705115211

Теги: Курйози Меми
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