Насипав щіпку солі в турнікет: інтернет заполонив новий мем

Що це таке?
Українці у соціальних мережах взяли на сміх фейкову новину російських ЗМІ про розрахунок у київському транспорті сіллю.
Видумка пропагандистки Катерини Уманець під час дискусії з відомим політологом Вадимом Карасьовим одразу ж стала мемом.
— Ей, тццц, Андрій, тобі вже відсипали? #сіль #соль pic.twitter.com/SyOGxBt1Uc — Svetlonosik️ (@svetlonosik)
25 травня 2017 р.
— Ей, тццц, Андрій, тобі вже відсипали? #сіль #соль pic.twitter.com/SyOGxBt1Uc
Роднюля, привєт. Вчора на мене упав мішок солі. Ето ти? — Бабаханян Грач (@gus_sych)
26 травня 2017 р.
Роднюля, привєт. Вчора на мене упав мішок солі. Ето ти?
Украина 2017:Типичный мелитополец оплачивает услуги маршрутного такси солью.#зубожіння #криза #сіль #маршрутка #мелітополь pic.twitter.com/MNgWvUYYPA — Д\\\емилев FR€$H (@AzatlikUA)
25 травня 2017 р.
Украина 2017:Типичный мелитополец оплачивает услуги маршрутного такси солью.#зубожіння #криза #сіль #маршрутка #мелітополь pic.twitter.com/MNgWvUYYPA
Так выглядит хата коррупционера pic.twitter.com/HbKzGjJ0Rs — Svetlonosik️ (@svetlonosik)
26 травня 2017 р.
Так выглядит хата коррупционера pic.twitter.com/HbKzGjJ0Rs
#Сіль Продуктів два зоставили мені Один це сіль А другий снИгири Як я малий збирався за село Мішок тягнув доїхать де хотів — CezarLa (@CezarLaLv)
25 травня 2017 р.
#Сіль Продуктів два зоставили мені Один це сіль А другий снИгири Як я малий збирався за село Мішок тягнув доїхать де хотів
#Сіль #Хунта знаю де можна розжитися незадорого Сіллю;) — CezarLa (@CezarLaLv)
25 травня 2017 р.
#Сіль #Хунта знаю де можна розжитися незадорого Сіллю;)
Скажите, а можно в метро рассчитаться солью?#соль #ПлатаЗаПроезд — Атипичный журналист (@jyrnalist)
25 травня 2017 р.
Скажите, а можно в метро рассчитаться солью?#соль #ПлатаЗаПроезд