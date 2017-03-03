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Насіров – ключ до справи Онищенка, – експерт

13:45, сьогодні 132 Читать новость на русском
Главу фіскальної служби підозрюють у розкраданні коштів
Главу фіскальної служби підозрюють у розкраданні коштів / 24 канал

Голова Державної фіскальної служби Роман Насіров – ключ у розслідуванні справи проти народного депутата-втікача Олександра Онищенка. НАБУ намагається довести цю гучну справу до кінця. Крім того, вже два роки, як створено НАБУ, і все більше заявляється критики на їхню адресу, тож відомству потрібно демонструвати результати.

Про це сайту "24" в коментарі розповів виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

Як зауважує експерт, після вручення підозри Насірову занервував сам Онищенко. На думку політолога, якщо Насіров дасть свідчення по цій справі, то наступним кроком буде екстрадиція Онищенка в Україну.

Відкриття справи по Насірову – це позитив, який говорить про певні зрушення, а також матиме політичний, антикорупційний і психологічний ефекти. Якщо чиновник нижчого рівня побачить, що під удар потрапляють такі високопосадовці, то буде більш обережним,
– зазначає експерт.

Крім цього, зауважує експерт, будуть й певні побічні моменти. Зокрема, всі знають, наскільки Онищенко був близький з Юлією Тимошенко. Це, вочевидь, вдарить і по ній.

При цьому, Олександр Леонов вважає, що Антикорупційне бюро доведе цю справу до логічного завершення. Адже це розслідування – справа честі для НАБУ.

Як у японських самураїв: якщо витягнув меча, то треба, щоб на ньому з’явилася кров. Слідчі не могли йти на такий надсерйозний крок та ще й фактично напередодні дня народження Насірова, не маючи на руках козирів. Якщо це не так, то це говорить про повну профнепридатність глави НАБУ Артема Ситника. Головне, щоб слідчі провели процесуально все правильно. Тому що буде конкурентний судовий процес, де треба буде доводити провину, маючи дуже вагомі докази,
– підкреслив Леонов.

Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Це відбулось у клініці "Феофінія", куди раптово зліг Насіров. Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у 2 мільярди гривень.

Теги: Україна Політика Затримання Насірова Олександр Онищенко НАБУ Роман Насіров
Джерело: 24 канал
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