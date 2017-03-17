Насіров – це просто стрілочник, – Марушевська

Екс-голова Одеської митниці Юлія Марушевська вважає, що після відсторонення Романа Насірова у Державній фіскальній службі нічого не змінилося.

Про це вона сказала журналістам в аеропорту "Бориспіль".

"Насіров – це лише одна з ляльок цієї системи. Він просто регулювальник, як казали раніше, стрілочник. Його поставили розводити потоки – перенаправляти з одного місця в інше. На його місці зараз в.о. Продан. Це людина з такими ж цінностями. Він вже займається тим самим, він вже за цих декілька тижнів встиг погоріти на корупції», – сказала Марушевська.

Насіров, Продан – це одні й і ті ж самі представники кланів, які просто перенаправляють потоки, – констатувала вона.

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Марушевська також пояснила, чим був зумовлений її особистий конфлікт з Насіровим. "Ситуація з Насіровим полягала в тому, що зміни на одеській митниці перекривали фінансові потоки. Якщо всі інші митниці годували центр, то одеська митниця припинила будь-які нелегальні надходження. Ми прийшли з амбіціями змінити всю систему", – зазначила вона.

За словами Марушевської, якби її команді вдалося втілити свої плани, поставити всюди електронні системи, то нікому не вдалося би красти.

Брифінг Юля Марушевська (Yulia Marushevska). Наживо Опубліковано 24 Канал 17 березень 2017 р.

Нагадаємо, 16 березня ввечері Роман Насіров вийшов із СІЗО під заставу в 100 млн грн. Відстороненого голову ДФС підозрюють у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у розмірі 2 мільярди гривень. Його затримали за "справою Онищенка".