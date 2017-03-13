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Насіров був би на свободі, якби українці не вийшли до суду, – Лещенко

17:32, сьогодні 747 Читать новость на русском
Насіров може пробути у в'язниці два місяці
Насіров може пробути у в'язниці два місяці / Експрес

Рішення Апеляційного суду міста Києва у справі голови Державної фіскальної служби Романа Насірова – це прямий результат небайдужості і активності українського суспільства.

Таку думку сайту "24" висловив народний депутат Сергій Лещенко. Як відомо, Апеляційний суд залишив у силі рішення Солом’янського районного суду і залишив Насірова під вартою з можливістю внесення застави.

Якби українці не вийшли до будівель суду в перший і другий рази, то сьогодні б Насіров був на свободі і з мінімальною заставою, як це було раніше, – зазначив нардеп.

"А якби таку небайдужість українці проявляли постійно, то вже б багато чиновників-корупціонерів, які втекли з України, були б під вартою і давали б викривальні свідчення. І багато злочинів сьогодні розслідувалися б набагато швидше", – додав Лещенко.

Водночас суд не став збільшувати рівень застави зі ста мільйонів гривень до двох мільярдів, як вимагала Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Лещенко зауважив, що це була б рідкісна практика. Такого зазвичай не буває.

Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Відсторонений очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у розмірі 2 мільярди гривень. За результатами судового засідання, яке завершилося вночі проти 7 березня, опальному чиновнику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном у 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень.

3 березня Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення Солом’янського суду про арешт Насірова та заставу у 100 мільйонів гривень.

Теги: Україна Політика Затримання Насірова Апеляційний суд Києва Роман Насіров
Джерело: 24 канал
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