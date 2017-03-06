Насіров хоче зробити офіційну заяву, – адвокат

Адвокат Олександр Лисак заявив, що відсторонений від посади голови Державної фіскальної служби Роман Насіров хоче зробити заяву.

Про це повідомляє "Інтерафакс-Україна".

"Ми офіційно запросили через прокурорів, щоб приїхало керівництво (НАБУ і САП, – "24"), оскільки Роман Насіров хоче зробити офіційну заяву. Ми хочем, щоб це було донесено до керівництва САП і до керівництва НАБУ. Зараз чекаємо. Скільки часу пройде, нам невідомо, але ми б хотіли таку заяву зробити, його зробить офіційно Роман Насіров", – підкреслив адвокат.

За словами адвоката, Роман Насіров хоче проявити громадянську ініціативу і всіляко продемонструвати готовність співпрацювати зі слідством і без всяких сумнівів – не залишати межі України.

Він себе не вважає винним. Таким чином, щоб уникнути будь-яких спекуляцій він дає згоду на тимчасове обмеження своїх конституційних прав, щоб дати можливість співробітникам НАБУ і САП цілодобово вести за ним спостереження, тобто чи в стінах лікарні, або в стінах будинку, аж до рішення слідчого судді,

– наголосив адвокат.

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Як повідомили у БПП, Романа Насірова хочуть вивезти із зали суду.