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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Насіров хоче зробити офіційну заяву, – адвокат

00:30, сьогодні 567 Читать новость на русском
Роман Насіров у залі суду
Роман Насіров у залі суду / Фото з відкритих джерел

Адвокат Олександр Лисак заявив, що відсторонений від посади голови Державної фіскальної служби Роман Насіров хоче зробити заяву.

Про це повідомляє "Інтерафакс-Україна".

"Ми офіційно запросили через прокурорів, щоб приїхало керівництво (НАБУ і САП, – "24"), оскільки Роман Насіров хоче зробити офіційну заяву. Ми хочем, щоб це було донесено до керівництва САП і до керівництва НАБУ. Зараз чекаємо. Скільки часу пройде, нам невідомо, але ми б хотіли таку заяву зробити, його зробить офіційно Роман Насіров", – підкреслив адвокат.

За словами адвоката, Роман Насіров хоче проявити громадянську ініціативу і всіляко продемонструвати готовність співпрацювати зі слідством і без всяких сумнівів – не залишати межі України.

Він себе не вважає винним. Таким чином, щоб уникнути будь-яких спекуляцій він дає згоду на тимчасове обмеження своїх конституційних прав, щоб дати можливість співробітникам НАБУ і САП цілодобово вести за ним спостереження, тобто чи в стінах лікарні, або в стінах будинку, аж до рішення слідчого судді,
– наголосив адвокат.

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Як повідомили у БПП, Романа Насірова хочуть вивезти із зали суду.

Теги: Затримання Насірова Роман Насіров Україна Київ
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