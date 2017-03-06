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Насіров: Хочу довести свою повну правоту

13:03, сьогодні 60 Читать новость на русском
Роман Насіров
Роман Насіров / zn.ua

Відсторонений від посади голови Державної фіскальної служби Роман Насіров заявив про своє бажання взяти участь у сьогоднішньому засіданні Апеляційного суду, якщо до того моменту буде дозвіл медиків.

Про це він заявив в інтерв'ю "Лівому берегу".

Сподіваюся, що медики трохи допоможуть поставити мене на ноги, щоб я міг самостійно, повноцінно взяти участь у засіданні в Апеляційному суді і відповісти на всі питання. Постараюся і буду продовжувати від сьогоднішнього дня особисто інформувати по хід просування цієї справи, для того, щоб у громадськості, у правоохоронних структур була повна об'єктивна інформація. Я більше за інших зацікавлений, щоб воно було розглянуто по суті,
– заявив він.

Насіров також зазначив, що з середини минулого року, починаючи з першого допиту особисто співпрацював зі слідством аж до останніх днів.

"Тільки за останній місяць ми інформували і НАБУ, і САП щодо їхніх запитів і про хід справи, і про хід відшкодування тих розстрочених платежів, які були зроблені. Більш того, беручи до уваги, що відбувалося в останні пару днів, я сьогодні – через моїх адвокатів і через заступників глави Антикорупційної прокуратури і глави Антикоррупційного бюро – звертався до їхнього керівництва для того, щоб провести зустріч, для того, щоб вони могли переконатися, що я перебуваю тут, що я не збираюся ховатися, а навпаки хочу повністю довести цю справу до кінця і довести свою повну правоту", – підкреслив він.

За словами Насірова, ще минулого тижня деякі журналісти задавали йому питання про можливість вручення йому підозри.

"Але, до останнього моменту, я навіть не міг уявити і повірити, що це може бути правдою, тому що, знаючи суть справи, для мене є парадоксом, що за якимось збігом обставин мене і ДФС прив'язали до тієї справи, про яку йде мова. І після наданих розстрочених платежів, які є на 100% законними згідно з Податковим кодексом та іншими нормативними актами, які його регулюють, ніяк не можуть бути причиною або частиною кримінальної справи", – заявив він.

Як повідомлялося, відсторонений від виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби Роман Насіров заявив, що не імітує хвороби, залишати межі України не збирається, а також готовий звернутися до суду, щоб довести безпідставність висунутих проти нього звинувачень.

Теги: Політика Роман Насіров Затримання Насірова Державна фіскальна служба НАБУ
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