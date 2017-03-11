Насіров і його десятка адвокатів: в яких скандальних справах замішані захисники фіскала

Адвокати екс-головного фіскала країни Романа Насірова мають неабиякий зв'язок з нардепом від "Блоку Петра Порошенка" Олександром Грановським, якого неформально вважають "куратором судів та прокуратури від влади". Так на Банковій хочуть контролювати і впливати на справу відстороненого голови ДФС .

Юридична компанія FCLEX надавала послуги бізнес партнеру Грановського. З нею пов'язані 2 адвокати Насірова – Олег Маліневський та Андрій Кузьменко. І хоч Олександр Грановський написав, що немає з ними справ з 2014 року, журналісти оприлюднили відео зустрічі адвокатів фірми з депутатом "БПП" влітку 2016. Грановського називають неофіційним куратором судів і прокуратури від Банкової. Сам він у відповідь на викриття журналістів намагається жартувати:

Звичайно, зустріч в кафе – безумовний індикатор наявності загальних справ з юристом. Якщо б ще й поїли, то точно б свідчило про те, що такий юрист у мене в рабстві,

– відповів Олександр Грановський

Крім цих двох адвокатів, голова ДФС найняв ще вісьмох. З них троє пов'язані з так званою газовою справою Онищенка задовго до Насірова. Адвокат Ігор Степанов захищає арештованого екс-заступника голови правління «Нафтогазу України Олександра Кацубу. Компанії його родичів "засвітились" у "схемах Онищенка". А адвокат Олександр Мірошник захищає фігуранта газової справи Сергія Свіченка, який втік і зараз перебуває у розшуку. А Віктор Петруненко є адвокатом не тільки головного фіскала, але й самого депутата Олександра Онищенка.

Ймовірно, що сам Онищенко делегування цих людей для того щоб відслідкувати, щоб Насіров не почав говорити, зокрема по цій справі. Друге – це дозволити Насірову уникнути правосуддя,

– зазначає виконавчий директор "Transparency International Україна" Ярослав Юрчишин.

Крім того Віктор Петруненко є адвокатом славнозвісних "діамантових прокурорів" Корнійця і Шапакіна. Він же з ще одним захисником Насірова – Ігорем Фоміним свого часу захищав екс-президента Леоніда Кучму у справі вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

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І черговий тандем адвокатів Насірова в минулому: Ігор Світличний та Костянтин Дорошенко на захисті тодішнього глави поліції Вінничини Шевцова, якого звинувачують у державній зраді.

Також адвокат Світличний захищав керівника "чорної роти "Беркуту" Садовника, якого відпустив суд. Нібито-то хворів на серце на суді і колишній лідер партії Укроп Геннадій Корбан. А спільними для нього та Насірова є аж 3 адвокати: Олександр Мірошник, Олександр Лисак та Ігор Черезов. А це вже свідчить про відпрацьовану тактику половини адвокатів глави ДФС.

Адвокат "Небесної сотні" Віталій Титич каже, за нормами адвокатської етики, захисник не має права відмовляти клієнту, крім випадків, коли є конфлікт інтересів з іншими підзахисними. Однак на практиці це працює незавжди. Титич вважає, що адвокатська спільнота вимагає такого ж реформування, як інші сфери життя держави.

Також адвокат каже, що у судовому процесі згідно з КПК має право брати участь не більше 5 адвокатів. У випадку Насірова слово мали 8 захисників. Однак суддя Бобровник на це порушення уваги не звернув.

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