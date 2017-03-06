16:34
6 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РОМАН НАСІРОВ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ СУД УКРАЇНА - РОСІЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чому
Вєсті Кремля
19:51, 4 березня
Вєсті.UA. Жир. Туалетна таємниця Ляшка.
Вєсті.UA
23:08, 4 березня
Квартирні афери: як вберегтись від шахрайства
ЦРУ
08:17, 3 березня
Випуск новин за 15:00: Судова відмова Царевич. Зняття арешту з мільйонів Януковича
Випуск новин
15:45, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
РОМАН НАСІРОВ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ СУД УКРАЇНА - РОСІЯ

Насіров має шанси вийти під заставу через "європейську норму": пояснення юриста

15:56, сьогодні 3279 Читать новость на русском
Роман Насіров має всі шанси вийти під заставу
Роман Насіров має всі шанси вийти під заставу / 24 Канал

Процедура оголошення підозри і затримання голови Державної фіскальної служби Романа Насірова була проведена згідно із українським законодавством. Далі його повинні були доставити до суду, щоб обрати міру запобіжного заходу.

Про це сайту "24" в коментарі пояснила юрист-кримінолог Анна Маляр.

"А далі вийшло так, що адвокати скористалися своїм законним правом висловити недовіру суду, після чого була неділя, через що не встигли призначити нового суддю. Але з формальної точки зору все чисто і красиво", – зазначає Маляр.

Крім того, за її словами, закон передбачає, що коли суддя виносить ухвалу про взяття під варту, в ній же він визначає розмір застави. Тому не може так бути, що Насірова візьмуть під варту без визначення застави.

Законом передбачаються випадки, коли суд може не визначати заставу, а одразу взяти під варту. Без застави можуть бути взятими під варту люди, яких підозрюють у насильстві або застосуванні погроз. Суд може не відпускати підозрюваного під заставу, якщо в результаті злочину хтось загинув. Третій випадок – якщо людина колись була випущена під заставу, але не виконала умови, поставлені перед нею судом. Насіров цього не робив,
– зауважує Маляр.

Як пояснює юрист, суд має право відпустити Насірова під заставу. Злочини, які інкримінують главі ДФС, не підпадають під взяття його під варту.

"Це європейська норма, яку імплементували в українське законодавство – можливість виходу під заставу. Під варту беруть людей, фізично небезпечних для суспільства. Тих, хто ріже, вбиває і ґвалтує. Тому доцільно, щоб вони перебували під домашнім арештом або ж внесли заставу, щоб не перевантажувати пенітенціарну систему", – зауважує Анна Маляр.

Фахівець також додала: за законом людину можуть затримати лише на 72 години. Але клопотання до суду про обрання запобіжного заходу чинності не втратило. Суд буде це вирішувати, просто Насіров буде вже вважатися не затриманим.

Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка".

4 березня відбувся перший день засідання суду щодо обрання запобіжного заходу відстороненому очільнику ДФС, проте через стан його здоров’я було оголошено перерву до ранку 5 березня. У неділю суддя Солом'янського райсуду Києва Олександр Бобровник оголосив перерву, не встигши обрати запобіжний захід у перші 72 години після арешту.

Вранці 6 березня розгляд справи у Солом'янському суді Києва продовжився.

Теги: Україна Політика Затримання Насірова Роман Насіров Законодавство
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Порошенкові не обов’язково їхати на зустріч "Нормандської четвірки", – політолог
 11 жовтня 2016 , 18:40
Стартував осінній призов, комітет ВР попередньо схвалив візовий режим з РФ, – головне за добу
 5 жовтня 2016 , 08:00
Прокурор розповів про стан Насірова під час отримання підозри
 сьогодні , 15:57
День Гідності і Свободи: спецпроект
 21 листопада 2016 , 19:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук