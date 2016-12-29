Насіров назвав новий можливий рівень мінімалки у 2017 році

Після заяви прем’єр-міністра Володимира Гройсмана про те, що з 1 січня 2017 року мінімальна зарплата в Україні зросте вдвічі та становитиме 3200 гривень, деякі з українських високопосадовців вирішили ще більше підняти планку.

Так, на думку голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, держава має рухатися до того, щоб у 2017 році мінімальна зарплата становили 5 тисяч гривень.

Таку заяву керівник ДФС час селекторної наради щодо підвищення рівня мінімальної зарплати, повідомляє Укрінформ.

У новому році нам треба буде рухатися до наступного кроку, щоб це було 5 тисяч гривень,

– сказав Насіров.

За його словами, підвищити рівень заробітних плат вкрай необхідно, адже від цього значною мірою залежать доходи держави.

Причиною для збільшення мінімальної зарплати для Насірова є те, що протягом року Державна фіскальна служба робить акцент на тому, щоб в Україні більше коштів збиралося з податку на прибуток та податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Зі збільшенням зарплат збільшиться абсолютна сума надходжень до державного бюджету.

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