Насіров перебуває у "медикаментозному сні", – адвокат

Про це повідомили його адвокати, передає журналіст програми "Схеми".

Насірову з 8 до 10 ранку робили операцію на серці. Зараз він перебуває у "медикаментозному сні",

– зазначив адвокат Андрій Кузьменко.

Наш журналіст чергує у "Феофанії". Адвокат каже, що Насіров нині не при тямі pic.twitter.com/emF9vw5jC2

Медичні працівники лікарні "Феофанія" відмовляються спілкуватися з журналістами та не коментують стан та діагноз Насірова. Відділення ж перебуває під охороною працівників спецназу НАБУ, які "контролюють" корпус та палату зі вечора, 2 березня.

Він (Роман Насіров – 24) перебуває у палаті інтенсивної терапії. До нього обмежений доступ. Звичайно, ніхто не хоче чинити перешкоди слідству. Але стан здоров’я мого підзахисного вказує на те, що йому необхідно перебувати в лікарні, оскільки з ним проводяться медичні процедури. Стан його здоров’я зараз свідчить про погане самопочуття – це єдине, що я можу сказати. Він зараз не при тямі,

– заявив адвокат Насірова Андрій Мірошник.

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За даними програми "Схеми", детективи НАБУ підозрюють голову ДФС у зловживанні владою під час особистого підписання рішень про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти депутата Олександра Онищенка, які фігурують в основному провадженні – так званій "газовій справі Онищенка".

У цій справі детективи НАБУ підозрюють Онищенка в організації схеми розкрадання коштів під час видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність із ПАТ "Укргазвидобування", в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько трьох мільярдів гривень. Онищенко заперечив свою причетність до цього і назвав порушену справу тиском на нього з метою відібрати його бізнес.

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Нагадаємо, 2 березня НАБУ провело обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі ДФС, у рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти народного депутата Олександра Онищенка. Роман Насіров неодноразово викликався на допит у цій справі, що сам підтверджував нещодавно в одному з інтерв’ю.



Сьогодні, 3 березня, уряд відсторонив Насірова від виконання службових обов'язків на час проведення розслідування.