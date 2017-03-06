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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Насіров пообіцяв не ховатися, а довести власну правоту

05:31, сьогодні 137 Читать новость на русском
Роман Насіров
Роман Насіров / РБК

Голова Державної фіскальної служби Роман Насіров заявив, що не планує переховуватися і має намір довести свою правоту.

Про це він розповів в заяві, опублікованій виданням "Лівий берег".

Я більше від всіх інших зацікавлений, щоб справа була розглянута по суті і щоб правота була б доведена,
– запевнив Насіров.

Фіскал додав, що він ще з середини 2016 року співпрацює зі слідством і робив це аж до останніх днів.

Тільки за останній місяць ми інформували і антикорупційне бюро, і спеціалізовану антикорупційну прокуратуру щодо їх запитів і по ходу справи, і по ходу відшкодування тих розстрочених платежів, які були зроблені,
– сказав він.

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Нагадаємо, НАБУ запідозрило голову Фіскальної служби Романа Насірова у причетності до "справи Онищенка". Вручили підозру йому у фешенебельній клініці "Феофінія", куди раптово зліг 38-річний чиновник. Є підозри, що глава ДФС нашкодив державі на 2 мільярди гривень.

У п'ятницю уряд відсторонив Насірова від виконання службових обов'язків на час проведення розслідування.

Теги: Україна Затримання Насірова Роман Насіров
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