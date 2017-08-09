Насіров повернувся: відсторонений глава ДФС знову на роботі

Відсторонений з посади голови Державної фіскальної служби повернувся до виконання своїх обов'язків на цій посаді.

Як інформує видання "Букви", з 4 серпня Роман Насірова повернувся на роботу.

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Цю інформацію журналістам видання підтвердили в приймальні Насірова.

У ДФС уточнили, що він поки не підписує жодних документів і не приймає рішень, а функції голови фіскальної служби досі виконує Мирослав Продан.

Він (Насіров - ред.) з п'ятниці на роботі. Виконує обов'язки Продан. Насіров не підписує документи і не приймає рішення. Він був знятий з посади на час проведення слідства. Слідство вже закінчилося,

– уточнили в ДФС.

Нагадаємо, 3 березня 2017 року Романа Насірова відсторонили від посади голови Державної фіскальної служби. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем, яке завдало збитків державі на майже 2 мільярди гривень.



27 липня НАБУ завершили розслідування справи Насірова, проте його результатів поки не озвучують.