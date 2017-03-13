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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Насіров прокоментував рішення Апеляційного суду

19:47, сьогодні 352 Читать новость на русском
Роман Насіров у залі суду
Роман Насіров у залі суду / Соцмережі

Відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров стверджує, що не має можливості внести заставу у розмірі 100 мільйонів гривень.

Таку заяву він зробив під час спілкування з журналістами у будівлі Апеляційного суду Києва, передає УНІАН.

За словами відстороненого чиновника, заставу він вносити не буде, оскільки "не має таких грошей", а звертатися за такою великою сумою до друзів, було б неправильно.

"Навіть якщо б у мене були такі гроші, я заставу у 100 мільйонів гривень фізично просто не зміг би внести, бо зараз їду у СІЗО", – наголосив колишній головний фіскал України.

Рішення Апеляційного суду я вважаю несправедливим, доказом політизованості, а також популізмом щодо мого переслідування, яке є політично мотивованим. Я наполягаю, що не маю жодної вини. Тому мої захисники звертатимуться до Європейського суду з прав людини, і остаточну позицію ми будемо відстоювати там,
– зауважив Насіров.

Крім того, відсторонений очільник ДФС назвав свої умови утримання набагато кращими, аніж мають інші.

Читайте також: Прокуратура впевнена, що Насіров не зможе втекти після застави

Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Відтсоронений очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у розмірі 2 мільярди гривень.

За результатами судового засідання, яке завершилося вночі проти 7 березня, опальному чиновнику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном у 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень.

Вже вдень 7 березня авокати Насірова подали апеляційну скаргу на рішення Солом'янського райсуду Києва.

13 березня Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення Солом'янського райсуду.

Теги: Україна Політика Роман Насіров Затримання Насірова гроші Судді Апеляційний суд Києва
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