Насіров розповів, як він збагатив Україну

Відсторонений голова Державної Фіскальної лужби Роман Насіров стверджує, що за два роки роботи у відомстві він не лише займався адміністративною роботою, а навіть зумів детінізувати процес збору податків.

Таку заяву він зробив під час засідання у Соло'янському райсуді Києва, передає "Укрінформ".

"За ці майже два роки, що я працюю в Державній фіскальній службі, випадків, коли з нами хотіли домовитись, думаю було просто тисяча, тим більше велика частина нашої роботи полягала не лише в адмініструванні податків і зборів, а в детінізації процесу, який існував в країні багато років, – наголосив він.

Також відсторонений очільник ДФС стверджує, що разом зі своєю командою провів детінізацію щодо всіх податків, і в 2016 році вони зібрали тільки за її рахунок фактично на 30% більше грошей, ніж у попередньому році.

"Це більше ніж 170 мільярдів гривень", – додав Насіров.

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Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у розмірі 2 мільярди гривень.



Судове засідання щодо відстороненого чиновника триває вже третій день.