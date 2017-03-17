Насіров сконфузився, розповідаючи про свої паспорти

Відсторонений глава ДФС Роман Насіров невдало обмовився на запитання журналістів про паспорти. За словами фіскала, більшість паспортів у нього вже забрали, але якщо якісь залишилися, то він готовий здати і їх.

Про це він сказав журналістам біля будівлі Національного антикорупційного бюро, куди прибув на допит.

"Абсолютну більшість паспортів забрали під час обшуків, вони знаходяться вже у детективів. Два закордонних, один внутрішній. Я зараз подивлюся, які забрали, потім мені потрібно буде поїхати подивитися, якщо залишилися якісь паспорта, я їх з великим задоволення здам", – розповів Роман Насіров.

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Нагадаємо, 16 березня відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров вийшов з СІЗО під заставу.



Як відомо, прокурор САП заявив, що Насіров має громадянство Великої Британії. Також були підозри щодо того, що він є ще й громадянином Угорщини.



Після оприлюднення інформації в Британії офіційно підтвердили інформацію про громадянство Насірова. До того ж, Насіров є власником двох квартир у Лондоні.