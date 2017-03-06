Насіров став заручником власного сценарію "лежачого хворого", – Лещенко

Народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Сергій Лещенко вважає, що відстороненого голову Державної фіскальної служби Романа Насірова, стосовно якого вже кілька днів триває гучний судовий процес, намагаються вивести з-під удару з самої Адміністрації Президента.

За його словами, у справі Насірова була реалізована схема блокування розгляду питання про обрання запобіжного заходу відстороненому голові ДФС з допомогою судових процедур: відведення судді і неможливість розглянути це питання у зв'язку з відсутністю чергового судді.

Як зазначає Лещенко, до схеми "порятунку" Насірова має стосунок один зі "смотрящих" в "Блоці Петра Порошенка" нардеп Олександр Грановський.

За моєю інформацією, до цієї схеми має відношення Олександр Грановський,

– сказав Лещенко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Нардеп зазначив, що саме Грановський є автором цього сценарію, а центр його управління є в Адміністрації Президента.

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Лещенко розповів, що у авторів сценарію був розрахунок на те, що Насіров виїде з суду, але оскільки були заблоковані всі виїзди, то зараз реалізується спроба керівництвом країни вивести його з-під удару, оскільки, на думку Лещенка, відсторонений голова ДФС є не просто підозрюваним у цій справі, а й носієм цінної для слідства інформації з інших питань.

Депутат не відкидає, що Насіров став заручником власного сценарію "лежачого хворого", який посилив суспільний резонанс навколо його персони.

"Якби він пішов за звичним сценарієм, то йому суддя визначив би заставу і явно не у 2 мільярди гривень, і Насіров спокійно готувався до суду, будучи на свободі", – зазначив Лещенко.

2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у розмірі 2 мільярди гривень.