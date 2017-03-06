14:58
6 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РОМАН НАСІРОВ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПОЗОВ УКРАЇНИ ПРОТИ РОСІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чому
Вєсті Кремля
19:51, 4 березня
Вєсті.UA. Жир. Туалетна таємниця Ляшка.
Вєсті.UA
23:08, 4 березня
Квартирні афери: як вберегтись від шахрайства
ЦРУ
08:17, 3 березня
Випуск новин за 14:00:
Випуск новин
14:55, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
РОМАН НАСІРОВ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПОЗОВ УКРАЇНИ ПРОТИ РОСІЇ

Насіров став заручником власного сценарію "лежачого хворого", – Лещенко

13:47, сьогодні 717 Читать новость на русском
Сергій Лещенко
Сергій Лещенко / 24 Канал

Народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Сергій Лещенко вважає, що відстороненого голову Державної фіскальної служби Романа Насірова, стосовно якого вже кілька днів триває гучний судовий процес, намагаються вивести з-під удару з самої Адміністрації Президента.

За його словами, у справі Насірова була реалізована схема блокування розгляду питання про обрання запобіжного заходу відстороненому голові ДФС з допомогою судових процедур: відведення судді і неможливість розглянути це питання у зв'язку з відсутністю чергового судді.

Як зазначає Лещенко, до схеми "порятунку" Насірова має стосунок один зі "смотрящих" в "Блоці Петра Порошенка" нардеп Олександр Грановський.

За моєю інформацією, до цієї схеми має відношення Олександр Грановський,
– сказав Лещенко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Нардеп зазначив, що саме Грановський є автором цього сценарію, а центр його управління є в Адміністрації Президента.

Читайте також: "Ангели охоронці" Насірова – хто вони?

Лещенко розповів, що у авторів сценарію був розрахунок на те, що Насіров виїде з суду, але оскільки були заблоковані всі виїзди, то зараз реалізується спроба керівництвом країни вивести його з-під удару, оскільки, на думку Лещенка, відсторонений голова ДФС є не просто підозрюваним у цій справі, а й носієм цінної для слідства інформації з інших питань.

Депутат не відкидає, що Насіров став заручником власного сценарію "лежачого хворого", який посилив суспільний резонанс навколо його персони.

"Якби він пішов за звичним сценарієм, то йому суддя визначив би заставу і явно не у 2 мільярди гривень, і Насіров спокійно готувався до суду, будучи на свободі", – зазначив Лещенко.

2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у розмірі 2 мільярди гривень.

Теги: Адміністрація Президента Україна Політика Роман Насіров Затримання Насірова Сергій Лещенко Блок Петра Порошенка
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Если бы Геракл оказался Насировым: интерпретация мифа от российского публициста
сьогодні, 12:55 Если бы Геракл оказался Насировым: интерпретация мифа от российского публициста
Павло Шехтман 579
Знаете, что такое новый Майдан, или еще точнее – продолжение Майдана?
сьогодні, 11:02 Знаете, что такое новый Майдан, или еще точнее – продолжение Майдана?
Сергій Гайдай 1856
Оригінальні привітання з 8 березня
сьогодні, 10:02 Оригінальні привітання з 8 березня
Анастасія Ковач-Петрушенко 1398
Руські приречені, або Чому нас голими руками не взяти
сьогодні, 07:40 Руські приречені, або Чому нас голими руками не взяти
Дід Панас 3610
Своим чередом: что в остатке останется от блокады Донбасса
5 березня, 23:22 Своим чередом: что в остатке останется от блокады Донбасса
Юрий Касьянов 4386
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
В очікуванні дива: у Львові відкрили резиденцію Святого Миколая
 2 грудня 2016 , 20:23
Порошенкові не обов’язково їхати на зустріч "Нормандської четвірки", – політолог
 11 жовтня 2016 , 18:40
27 українців стали лауреатами премії "Люди нового часу 2016"
 2 грудня 2016 , 19:40
День Гідності і Свободи: спецпроект
 21 листопада 2016 , 19:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук