Насіров в прямому ефірі розповів про своє самопочуття: Дякую, що хвилюєтесь, але ще недобре

Відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров в прямому ефірі розповів, як почувається і навіщо кликав Холодницького і Ситника до суду.

Про це він розповів в коментарі телеканалу NewsOne прямо із зали Солом’янського суду.

На запитання, як він зараз почувається, Насіров сказав, що недобре.

Я дякую, що ви хвилюєтесь, але ще недобре. Я намагаюсь брати участь у судовому засіданні, але просив і клопотав, щоб дали день-два, щоб мене поставили на ноги і щоб я міг повноцінно брати участь і захищати свої інтереси,

– зазначив Роман Насіров.

Він також прокоментував рекордну заставу у розмірі 2 мільярди гривень, яку він мав би сплатити.

"Всі розуміють, що це абсурдна застава. Я не знаю, з яких міркувань детективи і прокурори виносять такі показання, мене просто дивує і підкреслює заангажованість цього питання, так, щоб цього фактично неможливо було зробити", – додав він.

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Насіров пояснив, навіщо викликав до зали Холодницького і Ситника.

Хотів звернутись до голів антикорупційного бюро і антикорупційної прокуратури, щоб з’ясувати дії останніх трьох днів і поведінку їхніх співробітників, щодо того як вони вивозили мене з лікарні.

Звинувачення проти себе Насіров називає необґрунтованими і каже, що для них немає жодного політичного підгрутня.

"Я вважаю, що ця справа політично-популістична, бо ця справа до якої всю службу і мене приєднали, вона фактично розвалюється, а детективи НАБУ намагаються зробити якісь кроки, щоб цю справу якимось чином продовжити і зробити її гучною, але жодного юридичного підґрунтя під цим нема", – заявив відсторонений голова Державної фіскальної служби.

Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка".



Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у розмірі 2 мільярди гривень.



5 березня суддя Солом'янського райсуду Києва Олександр Бобровник оголосив перерву. 6 березня буде визначена дата продовження суду щодо обрання запобіжного заходу Насірову. Ніч з 5 на 6 березня Роман Насіров провів у приміщення суду.