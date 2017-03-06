Насіров встав з ліжка і пересів у крісло судді

Відсторонений голова ДФС Роман Насіров ходить залою суду та навіть посидів у кріслі судді.

Про це у своєму Facebook повідомила журналістка Ельвіна Сейтбуллаєва.

Насіров вже встав, ходить по залу та навіть зайняв крісло судді. Три доби він лежав на ношах, мабуть дуже втомився,

– написала вона.

Водночас кореспондент "ТСН" Алла Хоцянівська повідомила, що судове слухання щодо відводу судді має розпочатися о 10:30. Насіров уже присутній у залі в помаранчевому светрі.

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