11:16
17 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА НАБУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Шашлик-машлик для Кадирова. Росія без даху над головою
Вєсті Кремля
21:53, 16 березня
Вєсті.UA. Донецька подорож Савченко. Тюремне життя для Єфремова
Вєсті.UA
20:16, 16 березня
Нагрітися на тернополянах. Що не так з торф’яними котельнями в спальних районах Тернополя
ЦРУ
08:02, сьогодні
Випуск новин за 10:00: Канада проти Росії. Бомбардування в Сирії
Випуск новин
10:53, сьогодні
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, 15 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
БЛОКАДА НАБУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Насіров, який зміг: найдорожчі "заставники" країни, яким не вистачило мільйонів на свободу

09:36, сьогодні 739 Читать новость на русском
Насіров з дружиною
Насіров з дружиною / businessinsider

Як виявилось, неважливо, у чому тебе звинувачують, адже головне – це мати гроші, які можуть "виправдати" будь-яке порушення.

Звідки Роман Насіров взяв гроші на заставу – невідомо. Адже офіційно він задекларував менше половини заставної суми.

Відсторонений головний фіскал може стати першим підозрюваним, який зміг заплатити таку величезну суму – 100 мільйонів гривень. Досі найбільша застава, яку вносили за підсудних не перевершувала 15 мільйонів.

Читайте також: Любляча дружина і третє чудо: реакція соцмереж на звільнення Насірова з СІЗО

А рекордсменами у цьому "заставному" виді спорту є:

1. Екс-заступник Голови НАК "Нафтогаз" Олександ Кацуба – 450 мільйонів гривень.

2. Екс-директор "Укрінтеренерго" Володимир Зіневич – 365 мільйонів гривень.

3. Фігурант "справи Онищенка" Валерій Постний – 250 мільйонів гривень.

4. Екс-топ-менеджер СЄПЕК Сергія Курченка Андрій Кошель – 200 мільйонів гривень.

5. Відсторонений глава ДФС Роман Насіров – 100 мільйонів гривень.

А як, до речі, гадаєте ви – чим закінчиться епопея з Насіровим?

Теги: Україна Політика Роман Насіров Затримання Насірова гроші
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
У поліції прокоментували інцидент з бійцями "Торнадо" у СІЗО
 12 січня , 00:32
Ксенія після ДТП потребує посиленої реабілітації
26 грудня 2016 , 23:19
У Міноборони кажуть, що за добу загиблих серед українських воїнів немає
 18 лютого , 13:13
Мирний мешканець постраждав під обстрілами бойовиків по Авдіївці
 9 лютого , 17:58
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук