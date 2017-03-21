Насіров з нетерпінням чекає допиту у своїй справі

Відсторонений від посади голова ДФС Роман Насіров готовий до співпраці зі слідством, але поки що НАБУ не викликає його на допит.

Про це Насіров написав у своєму Facebook.

"За останні 2 тижні дуже гучної справи тільки один допит, чекаю наступного, але поки не запросили. Я готовий, як і говорив раніше, співпрацювати зі слідством і допомагати з'ясувати обставини. Чекаємо ... (але вже 4 дні без запитань... )", – мовиться у повідомленні Насірова.

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Нагадаємо, 16 березня Насірова звільнено з СІЗО під заставу.