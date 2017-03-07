Насіров заперечив інформацію про причетність людей Порошенка до судового процесу

Відсторонений очільник Державної фіскальної служби Роман Насіров заявив, що ні з ким в Адміністрації президента не говорив про судовий процес проти себе.

Про це він розповів під час спілкування з журналістами у залі суду, пише УНІАН.

Також, за його словами, чиновник не обговорював вручення йому підозри і з народним депутатом Олександром Грановським.

Крім того, Насіров вважає, що НАБУ розпочало його переслідувати, аби показати приклад боротьби з корупцією проти високопосадовців.

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Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка".Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у розмірі 2 мільярди гривень.



За словами нардепа Сергія Лещенка до схеми "порятунку" Насірова має стосунок один зі "смотрящих" в "Блоці Петра Порошенка" – народний обранець Олександр Грановський.