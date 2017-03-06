Насіров здивував заявою про своє здоров’я

Відсторонений від посади голови ДФС Роман Насіров спростував інформацію про те, що він переніс інфаркт, і що йому робили операцію.

Про це чиновник розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".

Мені був зроблений ряд медичних маніпуляцій, деякі з них, напевно, можна вважати операцією. Але фактично це був ряд дій, спрямованих на стабілізацію тиску і діяльності серця. У мене був передінфарктний стан. Те, що у мене інфаркт, я не говорив,

– заявив він.

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За словами Насірова, також у нього був діагностований гіпертонічний криз.

Нагадаємо, раніше адвокати Насірова повідомляли, що чиновнику зробили операцію в медзакладі "Феофанія".



2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка".



Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у 2 мільярди гривень.