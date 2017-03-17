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БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Насіров зробив пам'ятне фото зі співкамерниками

00:11, сьогодні 360 Читать новость на русском
Роман Насіров
Роман Насіров / ТСН

Відсторонений очільник Державної фіскальної служби Роман Насіров перед виходом на свободу вирішив сфотографуватися зі своїми новими друзями.

Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook.

Зауважимо, що перебував опальний чиновник у 285-й камері Лук'янівського СІЗО.

Роман Насіров, СІЗО

Читайте також: Насіров дав перший коментар після виходу із СІЗО

Нагадаємо, увечері 16 березня Роман Насіров після внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень вийшов на волю. Відтсоронений очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у розмірі 2 мільярди гривень.

Теги: Україна Роман Насіров Політика Затримання Насірова СІЗО Київ
Джерело: 24 Канал
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