Насіров звернувся до судді щодо свого здоров'я

Відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров наполягає на проведенні медичного обстеження, яке ще досі, за його словами, не відбулося.

Про це він заявив у залі суду.

"Я не знаю, як відбувалося медобстеження 4 березня. Бо все, що було – задали лише два питання про те, що болить. І це фактично було все", – наголосив екс-головний фіскал.

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Також він попросив у головного судді дати змогу лікарям закінчити дослідження, аби його стан стабілізувався.

"Тому що зараз я є неготовим – ризик інфаркту. Але після цього я готовий брати участь в засіданні та захищати себе в цій справі", – додав Насіров.

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Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Це відбулось у клініці "Феофанія", куди раптово зліг Насіров.



Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у 2 мільярди гривень.



Наразі відбувається судове засідання щодо справи Насірова.