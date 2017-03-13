Насіров звинуватив прокурорів НАБУ у некомпетентності

Відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров навів аргументи на свій захист у суді.

Про це повідомляє кореспондент 24 Каналу.

Зокрема, Роман Насіров заявив, що стаття 100 Податкового кодексу регламентує надання таких розстрочок, як у випадку боргової розстрочки компанії Олександра Онищенка. Зі слів чиновника, тоді "така практика була поширеною".

Також відсторонений голова фіскальної служби наголосив, що експертиза НАБУ стосується тих документів, які не були чинними на момент провадження проти нього.

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Зрештою, Роман Насіров вибачився перед прокурорами НАБУ, але поставив під сумнів їхню компетентність у податкових і фіскальних справах. Зі слів Насірова, якби він свого часу не підписав документи про надання податкового боргу, то дійсно зловживав би службовим становищем.

Нагадаємо, Романа Насірова підозрюють у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у розмірі два мільярди гривень.