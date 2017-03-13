17:20
13 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Кого
Вєсті Кремля
21:48, 11 березня
Вєсті.UA. Жир.
Вєсті.UA
23:11, 11 березня
Афери з кредитами: як через гроші обманюють друзі та банки
ЦРУ
08:10, 10 березня
Випуск новини за 15:00: Підозра для Садового. Волонтерам заважають їхати на Схід
Випуск новин
16:35, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Насіров звинуватив прокурорів НАБУ у некомпетентності

16:04, сьогодні 231 Читать новость на русском

Відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров навів аргументи на свій захист у суді.

Про це повідомляє кореспондент 24 Каналу.

Зокрема, Роман Насіров заявив, що стаття 100 Податкового кодексу регламентує надання таких розстрочок, як у випадку боргової розстрочки компанії Олександра Онищенка. Зі слів чиновника, тоді "така практика була поширеною".

Також відсторонений голова фіскальної служби наголосив, що експертиза НАБУ стосується тих документів, які не були чинними на момент провадження проти нього.

Читайте також: Нардеп порівняв Романа Насірова з Ісусом Христом

Зрештою, Роман Насіров вибачився перед прокурорами НАБУ, але поставив під сумнів їхню компетентність у податкових і фіскальних справах. Зі слів Насірова, якби він свого часу не підписав документи про надання податкового боргу, то дійсно зловживав би службовим становищем.

Нагадаємо, Романа Насірова підозрюють у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у розмірі два мільярди гривень.

Теги: Політика Україна Апеляційний суд Києва Затримання Насірова Роман Насіров Судді НАБУ
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Проти всіх: чому Туреччина
сьогодні, 17:01 Проти всіх: чому Туреччина "побила горщики" з Європою і збирається дружити з Росією
Богдан Яременко 253
Кроме как выехать на сцену в инвалидной коляске, Россия никак не может понравиться европейцам
сьогодні, 15:04 Кроме как выехать на сцену в инвалидной коляске, Россия никак не может понравиться европейцам
Альфред Кох 1660
Д'Артаньян проти фашистів, або Як Ердоган перетворюється на диктатора
сьогодні, 14:00 Д'Артаньян проти фашистів, або Як Ердоган перетворюється на диктатора
Борис Немировський 315
Дорога яловичина та дешеві яйця: як змінились ціни на продукти за зиму
сьогодні, 13:49 Дорога яловичина та дешеві яйця: як змінились ціни на продукти за зиму
561
Курятина й огірочки без ГМО та хімії: як створюється український органічний стандарт
сьогодні, 11:00 Курятина й огірочки без ГМО та хімії: як створюється український органічний стандарт
Яніна Ткачук 844
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
На редут блокувальників прибув спецназ СБУ
 сьогодні , 14:23
Готівковий курс валют 16 січня: євро коштує понад 30 гривень, долар близько
16 січня , 20:02
День Гідності і Свободи: спецпроект
 21 листопада 2016 , 19:15
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук