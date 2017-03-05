Насірова можуть відпустити через неможливість поновлення суду, – ЗМІ

Судове засідання щодо відстороненого очільника ДФС Романа Насірова може так і не відновитися до вечора 5 березня, відтак підозрюваного можуть відпустити.

Про це пише "Українська правда" з посиланням на джерела.

Зазначається, що Солом'янський райсуд Києва відмовляється визначити суддю, який розглядатиме клопотання захисту глави ДФС Романа Насірова про відвід судді Олексія Бобровника.

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Таке рішення мотивується тим, що відповідно до внутрішнього документу суду черговий суддя чергує лише по суботах, а по неділях чергового судді немає.

"Відтак, якщо зараз не буде розглянуто клопотання про відвід судді, засідання з обрання запобіжного заходу не можна буде продовжити до того, як спливе термін тримання Насірова під вартою", – резюмується у повідомленні.

Як відомо, 4 березня після судового процесу представник сторони обвинувачення повідомив, що 72 години з моменту вручення підозри Насірову, протягом яких має бути обрано запобіжний захід, спливають об 11 годині вечора 5 березня.

Якщо до того часу не буде винесено рішення щодо обрання запобіжного заходу, Насірова буде відпущено.

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