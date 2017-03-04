Насірова перевезли в Інститут кардіології: нардепи вже там

Відстороненого голову ДФС Романа Насірова доставили в Інститут кардіології імені Стражеска.

Стало відомо, в який медичний заклад доставили Романа Насірова.

Як повідомляють кореспонденти 24 Каналу, Насірова доставили в Інститут кардіології імені Стражеска.

Він перебуває в реанімобілі з номерами МВС, з ним лікарі.

Народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Гліб Загорій заявив, що тільки двоє працівників Національного антикорупційного бюро пред'явили свої посвідчення, решта у формі НАБУ – не показали.

Читайте також: В НАБУ розповіли, куди вивезли Насірова

За його словами, лікарі відмовилися показати якісь документи про стан Насірова.

Те, що я побачив, – Роман у несвідомому стані, відчуття таке, що він в стані легкого наркозу. Неформально поцікавився у лікарів, який у нього стан, вони сказали – стабільний, тиск непоганий порівняно з двома днями погіршення здоров'я, пульс непоганий,

– зазначив Загорій.

Нардеп від "Самопомочі" Андрій Журжій розповів журналістам, що зараз відбувається біля Інституту кардіології імені Стражеска, куди доставили Насірова.

Нагадаємо, вранці 4 березня відстороненого голову ДФС Романа Насірова у супроводі лікарів та детективів НАБУ вивезли з лікарні "Феофанія", де він перебував з вечора 2 березня.



Раніше у суботу на сторінці Насірова у Facebook з’явилась заява про те, що він не збирався нікуди втікати і не збирається відлежуватись на лікарняному ліжку, і як тільки йому покращає, готовий захищатись у суді.