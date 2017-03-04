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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Насірова привезли до суду (онлайн)

19:50, сьогодні 2362
Роман Насіров
Роман Насіров / Скріншот з відео

Біля будівлі Солом'янського районного суду міста Києва, де має відбутись судове засідання щодо обрання голові ДФС Роману Насірову запобіжного заходу, стоїть карета швидкої допомоги.

Проект "Схеми" та "Радіо Свобода" ведуть пряму трансляцію у Facebook із зали суду.

Як відомо, засідання мало розпочатись о 19:00.

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Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка".

Насірова підозрюють у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у 2 мільярди гривень.

Теги: Україна Затримання Насірова Роман Насіров САП Київ
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