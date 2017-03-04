Насірова привезли до суду (онлайн)

Біля будівлі Солом'янського районного суду міста Києва, де має відбутись судове засідання щодо обрання голові ДФС Роману Насірову запобіжного заходу, стоїть карета швидкої допомоги.
Проект "Схеми" та "Радіо Свобода" ведуть пряму трансляцію у Facebook із зали суду.
Як відомо, засідання мало розпочатись о 19:00.
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Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка".
Насірова підозрюють у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у 2 мільярди гривень.