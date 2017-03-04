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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Насірова ще сьогодні можуть відправити в суд, – авдвокат

17:42, сьогодні 220 Читать новость на русском
Насірова везуть Інститут кардіології імені Стражеска
Насірова везуть Інститут кардіології імені Стражеска / 24 канал

Відстороненого голову Державної фіскальної служби Романа Насірова ще сьогодні можуть доставити у суд та обрати йому запобіжний захід.

Про це заявив один з його адвокатів Олександр Мірошник, інформує "5 канал".

"Я більш ніж впевнений, що сьогодні відбудеться спроба обрання запобіжного заходу. Тому дуже важливо, щоб представники ЗМІ були тут і не дали можливості деяким народним депутатам зацікавленим у його втечі, не дати його вивезти звідси", - додав адвокат Олександр Мірошник.

Як розповіли адвокатів, представники НАБУ можуть зараз вручити клопотання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, вранці 4 березня Насірова з "Феофанії" доставили в Інститут кардіології імені Стражеска. Станом на 17:00 медики закінчили обстежувати Романа Насірова і наразі детективи НАБУ чекають оформлення результатів.

Теги: Роман Насіров Затримання Насірова Україна Державна фіскальна служба
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