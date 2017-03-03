Насірова відправили на операцію, – адвокати

Главі Державної фіскальної служби Романа Насірову стало гірше. Тож зараз його оперують.
Про це заявили адвокати Насірова, передає кореспондент одного з телеканалів.
При цьому у клініці "Феофанія", де перебуває Насіров, цю інформацію не коментують.
Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Це відбулось у клініці "Феофінія", куди раптово зліг Насіров. Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у 2 мільярди гривень.