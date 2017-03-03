Насірова відправили на операцію, – адвокати

Главі Державної фіскальної служби Романа Насірову стало гірше. Тож зараз його оперують.

Про це заявили адвокати Насірова, передає кореспондент одного з телеканалів.

При цьому у клініці "Феофанія", де перебуває Насіров, цю інформацію не коментують.