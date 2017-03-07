Насірова відправили у СІЗО

Одразу із зали суду відстороненого голову ДФС Романа Насірова провели до авто НАБУ та відправили у СІЗО.

Активісти, які два дні чергували біля будівлі суду, пообіцяли розблокувати виїзд, повідомляє ТСН.

У відповідь на рішення суду активісти запалили фаєри та вигукували "Слава Україні!".

Також суд зобов'язав Насірова здати не лише український паспорт, але й будь які інші документи, які дають право на виїзд закордон. До того ж, він носитиме електронний браслет, що відслідковує його переміщення.

Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у розмірі 2 мільярди гривень.



За результатами судового засідання, опальному чиновнику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном у 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень. Головуючий суддя зачитав ухвалу після третьої ночі, після 17 годин розгляду справи.



Адвокати Насірова відзначили, що наразі заставу вносити не будуть. До того ж, вони наполягатимуть на переведення Насірова зі слідчого ізолятора до лікарні "Феофанія".