07:53
7 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чому
Вєсті Кремля
19:51, 4 березня
Вєсті.UA. Падіння дому Ахметових. Як Насірову
Вєсті.UA
20:17, 6 березня
Квартирні афери: як вберегтись від шахрайства
ЦРУ
08:17, 3 березня
Випуск новин за 23:00: Російські хакери.
Випуск новин
00:26, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Насірова відправили у СІЗО

07:45, сьогодні 43 Читать новость на русском
Активісти під будівлею суду
Активісти під будівлею суду / Фото із соціальних мереж

Одразу із зали суду відстороненого голову ДФС Романа Насірова провели до авто НАБУ та відправили у СІЗО.

Активісти, які два дні чергували біля будівлі суду, пообіцяли розблокувати виїзд, повідомляє ТСН.

У відповідь на рішення суду активісти запалили фаєри та вигукували "Слава Україні!".

Також суд зобов'язав Насірова здати не лише український паспорт, але й будь які інші документи, які дають право на виїзд закордон. До того ж, він носитиме електронний браслет, що відслідковує його переміщення.

Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у розмірі 2 мільярди гривень.

За результатами судового засідання, опальному чиновнику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном у 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень. Головуючий суддя зачитав ухвалу після третьої ночі, після 17 годин розгляду справи.

Адвокати Насірова відзначили, що наразі заставу вносити не будуть. До того ж, вони наполягатимуть на переведення Насірова зі слідчого ізолятора до лікарні "Феофанія".

Теги: Україна Роман Насіров Затримання Насірова СІЗО "Азов" Київ
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Насіровка: головні скандальні історії Романа Насірова
сьогодні, 06:10 Насіровка: головні скандальні історії Романа Насірова
Блог Медіа 846
НАБУ треба підтримати: ніхто до них не доводив до суду голову податкової
6 березня, 22:30 НАБУ треба підтримати: ніхто до них не доводив до суду голову податкової
Max Kolezznikov 873
Головні новини 6 березня: нові деталі у справі Насірова, суд в Гаазі
6 березня, 22:22 Головні новини 6 березня: нові деталі у справі Насірова, суд в Гаазі
597
6 березня, 21:00 "Збройові барони": кому продають свою зброю США та Росія
880
Московский патриархат повесят на шею Одесской области
6 березня, 20:54 Московский патриархат повесят на шею Одесской области
Злой Одессит 2434
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Порошенкові не обов’язково їхати на зустріч "Нормандської четвірки", – політолог
 11 жовтня 2016 , 18:40
В очікуванні дива: у Львові відкрили резиденцію Святого Миколая
 2 грудня 2016 , 20:23
День Гідності і Свободи: спецпроект
 21 листопада 2016 , 19:15
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук