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Насірова вивезли з лікарні

10:58, сьогодні 1022 Читать новость на русском
Насірова вивезли з Феофанії
Насірова вивезли з Феофанії / Кадр з відео

Відстороненого голову Державної фіскальної служби вивезли з лікарні "Феофанія".

Транспортування Насірова відбувалось за присутності представників НАБУ.

Поки немає інформації, куди саме вивезли відстороненого голову ДФС.

Дружину Насірова не впустили в карету швидкої, в якій його транспортували.

Його адвокати називають такі дії НАБУ абсолютно незаконними і кажуть, що не знають, куди повезли їхнього підзахисного із невідомими їм лікарями.

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Вранці 4 березня на сторінці Романа Насірова у Facebook з’явилась заява про те, що він не збирався нікуди втікати і не збирається відлежуватись на лікарняному ліжку, і як тільки йому покращає, готовий захищатись у суді.

2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка", яке відбулось у клініці "Феофінія", куди раптово потрапив Насіров. Його підозрюють у причетності до "схеми Онищенка", у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у 2 мільярди гривень.

Теги: Україна Київ Роман Насіров Затримання Насірова НАБУ
Джерело: 24 Канал
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