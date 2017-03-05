Насірова звільнять з-під варти, – прокурор САП

Спеціалізована антикорупційна прокуратура виключає вручення відстороненому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову нового повідомлення про підозру у неділю, 5 березня.

Про це сказав прокурор Андрій Перов, передають Українські Новини.

За його словами, 72-годинний строк затримання Насірова в рамках врученого йому 2 березня повідомлення про підозру закінчується в неділю, 5 березня, о 23:50. Отже, після закінчення цього терміну Насірова буде звільнено з-під варти.

Прокурор заперечує, що голові ДФС може бути вручено нове повідомлення про підозру для продовження терміну затримання.

Про інше провадження, в рамках якого Роману Насірову можна було б повідомити про підозру, мені наразі невідомо,

– додав він.

Перов наголосив, що Насіров досі перебуває в будівлі суду.

Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". 4 березня відбувся перший день засідання суду щодо обрання запобіжного заходу відстороненому очільнику ДФС, проте через стан його здоров’я було оголошено перерву до ранку 5 березня.



У неділю суддя Солом'янського райсуду Києва Олександр Бобровник оголосив перерву. 6 березня буде визначена дата продовження суду щодо обрання запобіжного заходу Насірову.



У НАБУ заявили, що офіційного рішення про перенесення засідання щодо обрання запобіжного заходу голові ДФС Роману Насірову не отримали.



Біля Солом'янського районного суду Києва активісти заблокували будівлю, аби не дати підозрюваному голові ДФС Роману Насірову покинути залу суду. Активісти Автомайдану заблокували виїзд з Солом'янського суду.