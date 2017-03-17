Насірову буде нескладно втекти з України, якщо він зніме браслет, – експерт

Історія з екс-ректором Національного університету державної податкової служби Петром Мельником, який був під домашнім арештом з електронним браслетом і зміг втекти, доводить, що й відсторонений голова ДФС Роман Насіров також це може зробити.

Таку думку сайту "24" висловив політичний експерт Тарас Чорновіл. За його словами, тут уже питання до слідства. За ним рішенням суду можна встановити негласне стеження, щоб мінімалізувати таку вірогідність.

Якщо біля будинку Насірова чергуватимуть правоохоронці, то йому буде набагато складніше зняти браслет, щоб втекти, – говорить експерт.

Водночас, як зазначає Чорновіл, якщо Насірову вдасться утекти з-під домашнього арешту, то він досить швидко може виїхати з України, приміром, через білоруський кордон.

"Будь-який народний депутат України, який має недоторканність і дипломатичний паспорт, може провести Насірова в машині, яку прикордонники не мають права перевіряти. А з Білорусі Насіров може швидко опинитися у Великобританії, громадянином якої він є. І тоді Насіров стане недосяжним для українського слідства на багато років. Тому що для Великобританії він, у першу чергу, офіційно – її громадянин. І видавати вона його не буде", – наголосив Тарас Чорновіл.

Нагадаємо, ввечері 16 Романа Насірова випустили з СІЗО і він дав перший коментар журналістам. Заставу в розмірі 100 мільйонів гривень за Насірова внесла дружина Катерина Глімбовська.