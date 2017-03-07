Насірову можуть збільшити заставу: САП готує апеляцію

Спеціальна антикорупційна прокуратура готує апеляцію на рішення суду про заставу усуненому голові ДФС Роману Насірову.

Про це мовиться на офіційній Facebook-сторінці САП.

"У той же час зараз ми готуємо апеляційну скаргу на це рішення Солом'янського районного суду міста Києва, оскільки в частині альтернативного заходу – грошова застава – ми будемо дотримуватися наших початкових вимог до 2 млрд грн для того, щоб розмір застави забезпечив виконання Романом Насіровим своїх процесуальних обов'язків", – мовиться в повідомленні.

Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у розмірі 2 мільярди гривень.



За результатами судового засідання, опальному чиновнику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном у 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень.