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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Насірову можуть збільшити заставу: САП готує апеляцію

12:03, сьогодні 148 Читать новость на русском
Романові Насірову хочуть збільшити заставу
Романові Насірову хочуть збільшити заставу / 24 Канал

Спеціальна антикорупційна прокуратура готує апеляцію на рішення суду про заставу усуненому голові ДФС Роману Насірову.

Про це мовиться на офіційній Facebook-сторінці САП.

"У той же час зараз ми готуємо апеляційну скаргу на це рішення Солом'янського районного суду міста Києва, оскільки в частині альтернативного заходу – грошова застава – ми будемо дотримуватися наших початкових вимог до 2 млрд грн для того, щоб розмір застави забезпечив виконання Романом Насіровим своїх процесуальних обов'язків", – мовиться в повідомленні.

Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у розмірі 2 мільярди гривень.

За результатами судового засідання, опальному чиновнику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном у 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень.

Теги: Україна Роман Насіров Затримання Насірова
Джерело: 24 Канал
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