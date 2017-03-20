Наскільки важко тим, хто кожен день захищає нас від ворога: спецрепортаж

Засідки, маскування, стрільба та обкатка танками. Журналістка 24 Каналу Юлія Жукова вирішила не просто подивитися, як готують тих, хто іде на війну, а спробувати на собі всі труднощі військової підготовки. І взяла участь у справжніх військових навчаннях на полігоні ВДВ.

Після першої частини тренувань журналістів-курсантів вивезли до лісу. Посеред нього і читали лекцію з курсу розвідки – як влаштовувати засідки та замаскуватися так,щоб ніхто не знайшов.

Перше, що може видати у засідці – колір обличчя. Треба його замаскувати.

Головне правило розвідника – ти бачиш, тебе не бачать.

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А далі виживання у таборі розвідників.

Про те, які ще випробування для курсантів придумали інструктори – дивіться у відео.