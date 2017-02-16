Наслідки для Росії будуть катастрофічними, – Аваков про напад на Україну

Якщо країни Заходу знімуть санкції з Росії – це не вирішить конфлікту на Донбасі.

Таку думку висловив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у інтерв'ю німецькому виданню Welt.

"Якщо західний світ "здасть" Україну – конфлікт не зникне. Цей конфлікт відбувається не десь у Азії, а на відстані двох годин польоту від Берліну. ЗСУ нараховують 250 тисяч осіб. До цього додаються ще 130 тисяч у поліції, Нацгвардії та прикордонній охороні. Неможливо домовитись щодо долі України за нашою спиною. Якщо Путін буде далі загострювати свою агресію та вживати спроб вирішити питання військовим шляхом, наслідки будуть катастрофічними", – вважає урядовець.

Аваков наголосив, що напад Росії на Україну буде катастрофою для обох держав, а також і для Євросоюзу. У випадку війни на винищення проти України ЄС може отримати на своєму кордоні "велику область із озброєним до зубів російським маріонеточним режимом" та мільйони біженців.

Буде величезна кількість жертв, Україна може втратити державність та незалежність. Але також і наслідки для Росії будуть катастрофічними. Я не певен, чи витримає режим Путіна можливі десятки тисяч власних жертв,

– додав Арсен Аваков.

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Міністр вважає, що наслідки такого сценарію можуть стати для Європи набагато більшими, ніж сирійські. Тож Європа аж ніяк не може стояти у цьому конфлікті на боці Росії.