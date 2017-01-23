Наслідком нової політики Китаю став різкий приріст населення

Дозвіл мати двох дітей у сім'ї, який набрав чинності в 2016 році, призвів до бурхливого зростання народжуваності в Китаї.

Про це повідомляє Reuters.

У 2016 році в Китаї народилися 16,86 мільйона дітей, при цьому в період з 2011 по 2015 середня річна народжуваність становила 1,4 мільйона осіб.

Попри те, що кількість жінок дітородного віку скоротилася на 5 мільйонів, народжуваність зросла значно, показуючи, що коригування демографічної політики було надзвичайно своєчасним і надзвичайно ефективним,

– повідомив представник міністерства охорони здоров'я.

Політика "одна сім'я–одна дитина" була введена наприкінці 1970-х з метою обмежити зростання чисельності населення. Проте в останні роки на порядок денний вийшла проблема старіючого населення.

Читайте також: Вражаюче відео: у Китаї підірвали десятки багатоповерхівок

Починаючи з 2013 року, в Китаї поступово пом'якшувалась політика обмеження народжуваності: зокрема, двох дітей дозволялося заводити сільським жителям у випадках, якщо першою народжувалася дівчинка, а також якщо один з батьків – єдина дитина в сім'ї.