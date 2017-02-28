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Наслідує Путіна, – російський публіцист вказав на цікаву деталь розлучення Януковича

09:32, сьогодні 776 Читать новость на русском
Віктор Янукович
Віктор Янукович / Рoliteka

Президент-утікач Віктор Янукович своїм розлученням фактично повторив подібний крок президента Росії Володимира Путіна.

Для публічної людини розлучення взагалі є "абсолютно абсурдним". Таку думку висловив російський публіцист Володимир Голишев, пише "Обозреватель".

Розлучення з дружиною, з якою він прожив 45 років, – в якійсь мірі, це наслідування Путіну. Тому що Путін теж розлучився з дружиною, з якою прожив приблизно такий же термін,
– вважає Голишев.

За його словами, стриманий політик ніколи не намагається розповісти про те, "хто зігріває його ліжко".

Є дружина першої особи або просто публічної особи. Сім'я як інститут для політика завжди має символічне значення,
– додав він.

Проте є і винятки. Як зазначає Голишев, президент Франції Саркозі "чесно тягнув лямку сімейного життя до виборів", а вже ставши президентом, розлучився, щоб одружитися з іншою жінкою.

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"Це, звичайно, поведінка нетипова. Але це поведінка зрозуміла, тому що в людському житті таке трапляється. Але незрозуміло, коли перша особа – в даному випадку я маю на увазі Путіна – бере і розлучається просто так, не для того, щоб одружитися з іншою жінкою", – розповідає публіцист.

Теги: Україна Політика Віктор Янукович Володимир Путін Новини Росії
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